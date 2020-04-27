Ukrayna'da sarhoş belediye başkan yardımcısı polise saldırdı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ukrayna'da sarhoş belediye başkan yardımcısı polise saldırdı - Son Dakika Dünya

Ukrayna'da sarhoş belediye başkan yardımcısı polise saldırdı

14 dakika önce

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de trafik kontrolünde durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak polise saldırdı.

Ukrayna'da sarhoş belediye başkan yardımcısı polise saldırdı, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de trafik kontrolünde durdurulan ve alkollü olduğu tespit edilen Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak polise saldırdı. Slonçak olayın ardından gözaltına alındı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Ukrayna medyasında yer alan haberlere göre, kent merkezindeki Lva Tolstogo Caddesi'nde trafik polisleri, farlarının yanmadığını fark ettiği lüks aracı durdurdu. Aracı kullanan kişinin Kiev Belediye Meclis üyesi Ludmila Kostenko olduğu ve aynı araçta Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak'ın bulunduğu beliriltildi.

"BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?"

Polisin sürücüden belgelerini göstermesini istediği sırada, otomobilden inen ve alkollü olduğu anlaşılan Kiev Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak, "Benim kim olduğumu biliyor musun"? diye bağırarak polise hakaret etti. Hızını alamayan belediye başkan yardımcısı Slonçak daha sonra polislerden birine yumruk attı. Bunun üzerine polisler, belediye başkan yardımcısını gözaltına aldı. Başına ağır darbe alan polisin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Alkol testinden geçmeyi reddeden otomobil sürücüsü Kostenko ise polis otosuna bindirilerek karakola götürüldü. O anlar polis kamerasıyla görüntülendi.

KLİÇKO GÖREVDEN ALDI

Olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, "Bu olayı duyar duymaz, Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Slonçak hakkında kararımı verdim. Bugün resmi işlemler yapılacak. Slonçak görevden alınmıştır" ifadelerinde bulundu.


Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 02:37 Kaynak: DHA

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