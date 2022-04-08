Ukrayna'da savaşa rağmen yeni tramvay tanıtımı - Son Dakika

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Tramvayın hangardan çıkışı

Tramvayın içi

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un işçilerle konuşması

Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov'un açıklaması

ODESSA - Ukrayna'nın sahil kenti Odessa'da, şehre hizmet edecek yeni tramvay 'Odissey MAX' basına tanıtıldı. Ülkede köprü, havalimanı gibi birçok altyapı tesisi bombalanırken, savaşa rağmen tanıtım yapılması ilgi çekti. Tanıtıma katılan Odessa Belediye Başkanı Gennadiy Trukhanov, savaşı kazanacaklarını ve yeniden barış içinde yaşayacaklarını belirterek, "Şehirlerimizi ve altyapımız yeniden inşa edeceğiz" dedi.