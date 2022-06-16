Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp - Son Dakika
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Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp

16.06.2022 13:00
Ukrayna'da savaşan iki ABD vatandaşı kayıp

NEW Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşan eski ABD askeri iki kişinin kayıp olduğu bildirildi.

NEW Ukrayna ordusu saflarında Rusya'ya karşı savaşan eski ABD askeri iki kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Alabama eyaletinden 27 yaşındaki Andy Tai Ngoc Huynh ile 39 yaşındaki Alexander Drueke'den, Rusya sınırına yakın Harkiv bölgesinde bir haftadan bu yana haber alınamadığı kaydedildi.

Aileleri tarafından yapılan açıklamada, Huynh ve Drueke'nin 8 Haziran'da Ukrayna kuvvetleri ile Rus ordusu arasında çıkan bir çatışma esnasında kaybolduğu ve Ruslar tarafından esir alınmış olabileceklerinden endişe edildiği bildirildi.

Huynh ve Drueke'nin aileleri, Rus ordusuna karşı savaşmak için gönüllü olarak Ukrayna'ya giden çocuklarının bulunması için federal yetkililere başvururken, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, gelişmelerden haberdar olduklarını ancak olayın gizliliği nedeniyle detay vermeyeceklerini açıkladı.

Öte yandan, Rusya'ya ait Telegram medya organında, çatışmanın ertesi gününde iki ABD vatandaşının yakalandığına dair bir haberin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Teyit edilmesi halinde, Huynh ve Drueke'nin Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ruslara esir düşen ilk ABD vatandaşları olacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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