Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

06.03.2022 12:55

Son dakika haber: ? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu.

? Ukrayna Güvenlik Hizmetleri (SBU) yetkilileri, Ukrayna'ya yapılan insani yardım adı altında savaştan kar etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak kaçak ürünlere el koydu. Ürünler, orduya gönderildi.

Ukrayna Güvenlik Servisi açıklamasında, Ukrayna'daki savaş durumunu suistimal etmek isteyen kaçakçıları yakalayarak 'insani yardım' adı altında ülkeye sokulan ürünlere el koyduğunu belirtti. Kaçak ürünlerin ordunun ihtiyaçları doğrultusunda yetkililere teslim edildiğini belirten SBU, kaçak ürünleri satan kişilerin cezalandırılacağını ifade etti.

Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı
Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı
Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı

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Ukrayna, kar, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Ukrayna'da savaşı suistimal eden kaçakçılar yakalandı - Son Dakika


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