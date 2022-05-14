Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı

14.05.2022 12:19

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, savaşın başlamasından itibaren Rus ordusunca ele geçirilen 1015 yerleşim alanının kurtarıldığını bildirdi.

Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, son 24 saatte 6 yerleşim alanının yeniden kontrolünün sağlandığını belirterek, böylece savaşın başından bu yana Rus güçlerinden geri alınan yerleşim yerinin 1015 olduğu bilgisini paylaştı.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu yerleşim alanlarında elektrik, su temini, iletişim, ulaşım ve sosyal hizmetlerin yeniden verilmeye başlandığını aktardı.

Ukrayna ordusunca Harkiv bölgesindeki yerleşim alanlarının kademeli olarak Rus güçlerinden kurtarıldığını kaydeden Zelenskiy, "Elbette işgal altındaki her şehri anıyoruz, Herson, Melitopol, Berdyansk, Energodar, Mariupol ve Donbas'ın tüm şehirleri. Harkiv bölgesinin kademeli olarak kurtarılması, kimseyi düşmana bırakmayacağımızın kanıtıdır." dedi.

Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı
Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı
Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı
Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Ukrayna'da savaşın başından beri ele geçirilen 1015 yerleşim alanı kurtarıldı - Son Dakika
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