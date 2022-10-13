Ukrayna'da savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı - Son Dakika
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Ukrayna'da savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı

13.10.2022 17:10

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Manguş köyünde savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı yapılıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Manguş köyünde savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı yapılıyor.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da savaşın gölgesinde ceviz ve badem hasadı - Son Dakika
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