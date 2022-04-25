Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika
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Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam

25.04.2022 17:06

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, başkent Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı.

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş sürerken, başkent Kiev'in caddeleri uzun bir aradan sonra canlanmaya başladı.

Ukrayna ordusunun Kiev bölgesini kontrol altına almasıyla vatandaşların başkente dönmeleri ve Paskalya Bayramı haftasında meydan ve parklara akın etmesi dikkat çekti.

Oyun parklarının çocuklarla dolmaya başladığı kentte, pek çok gencin cadde ve sokaklarda yürüdüğü görüldü.

Kiev'de şahsi ve toplu ulaşım araçları yoğunlaşırken, işletmeler, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar yavaş yavaş faaliyete geçmeye başladı.

Savaş nedeniyle kurulan barikatların bazılarının kaldırıldığı Kiev'de ara sıra sirenler çalıyor ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

"Başka bir yere gitmek istemiyoruz."

Çocuğu ile parka gezmeye çıkan Kiev sakinlerinden Ekaterina, 2-3 hafta öncesine kadar şehrin boş olduğunu belirterek "Sabahları sokağa çıktığımızda hayatın olduğunu artık görüyoruz. Yaşamak istiyoruz." dedi.

Ülkenin bazı bölgelerinde çatışmaların devam ettiğine dikkati çeken Ekaterina, bunun üzücü olduğunu söyledi.

Ekaterina, Kiev'i yoğun çatışmalar esnasında terk etmediklerini belirterek "Başka bir yere gitmek istemiyoruz. Evimizde kalacağız. Burada evimiz, işimiz. Bizi kimse evimizden kovamaz." ifadesini kullandı.

"Mücadele etmeye devam edeceğiz"

Kiev sakinlerinden Olga da ülkedeki durumdan üzgün olduğunu dile getirerek "Canım çok sıkkın. Beni hayatta tutan bir tek çocuğum var. Onun için duygularıma hakim olmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Buça ve İrpin şehirlerinin Kiev'e yakın olduğuna dikkati çeken Olga, "Evimizdeydik ve oradaki patlama seslerini duyuyorduk. Ancak buradan gitmeyi planlamıyoruz. Kendi topraklarımızda kalacağız. Sonrasına bakarız. Ancak mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Olga şöyle devam etti:

"Bir an önce zaferin kazanılmasını diliyorum. Çünkü barışa kavuşmak istiyoruz. Biz bunu hak ettik. Bizi korumaya çalışan askerlerimize de güç diliyorum ve onların bu karanlık gücün üstesinden gelmeleri için dua ediyorum. Çocuklarımızın da ülkemizde barış içinde yaşamalarını istiyoruz."

"Çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadık"

Parkta bisikletiyle gezen Anastasiya, çatışmalar esnasında korkunç anlar yaşadığını ve bu nedenle Kiev'den gitmek zorunda kaldığını anlatarak "Tehlikeli bölgelerde bulunan akrabalarımın durumunu sürekli merak ediyordum. Çünkü bazıları o bölgelerden çıkamıyor. Aslında tüm insanları düşünüyorum. Herkes zor durumda." dedi.

Anastasiya, ülkesinin Rusya ile savaşta zafer kazanmasını ve insanların önceden yaşadıkları bölgelere dönmelerini istediğini dile getirdi.

Kiev sakinlerinden İrene de şehrin çatışmalardan sonra sakinleştiğini ve daha güvenli olduğunu söyledi.

Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam
Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam
Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam
Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam

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Ukrayna, Rusya, Savaş, Kiev, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da savaşın gölgesinde günlük yaşam - Son Dakika


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