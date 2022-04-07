"Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu - Son Dakika

Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların başlamasının ardından birçok Türkiye vatandaşı ülkeden ayrılarak yabancı savaşçı olarak Ukrayna'ya gitti. Kendisini on yıldır Ukrayna'da yaşayan, "Elazığlı iş adamı" olarak tanıtan Sabri Özdoğan ise CNN Türk yayınına katılarak Ukrayna ordusu için savaşmaya başladığını açıkladı. Türkiye'deki çok sayıda medya organında da bu durum "Elazığlı Sabri Özdoğan Ukrayna için savaşta! İşte hikâyesi" başlığıyla haberleştirildi.

"130 BİN LİRAMI ALDI"

Gazeteduvar'da yer alan habere göre ise; Özdoğan'ı televizyonda gören bazı insanlar ise yıllar öncesinden tanıdıkları bir simayla karşılaştı.

Bunlar Sabri Özdoğan'ın Türkiye'de yaşadığı dönemde kendilerini dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan ve bulunmayı düşünen kişilerdi.

Sabri Özdoğan tarafından dolandırıldığını iddia edenlerden biri Ankara'da yaşayan Y.D. oldu. 2016 yılında Özdoğan tarafından 130 bin TL tutarında dolandırıldığını söyleyen Y.D. bu süreçte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusundan sonuç alamadığını, sonrasında da olayın peşinden gitmediğini ifade eden Y.D, kredilerin bir kısmını o dönemki eşinin üzerinden çektiğini, bu yaşananlardan dolayı eşinin kendisini terk ettiğini ve boşandıklarını söyledi.

"EN AZ 10 KİŞİYİ DOLANDIRDI" İDDİASI

Habere göre Sabri Özdoğan tarafından dolandırıldığını iddia eden bir diğer kişi olan K.G, ailesinin bilmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmadığını söyledi. Sabri Özdoğan için çektiği krediler nedeniyle bankalar tarafından arsasına el konulduğunu, kendisi gibi mağdur olan çok sayıda kişi olduğunu belirten K.G. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdur çok insan var. Benim bildiğim en az on kişi. Yuvasından olanlar var. Dolandırılan bir kişi kanser oldu, öldü. Ben Allah'a havale ettim. Takip ediyorum ama ne kadar takip edebiliyorum belli değil.Ben çocuklarıma bile söyleyemedim. Çocuklarıma söylesem benim de yuvam yıkılacaktı. Çocuklarımı atlatıp duruyorum. Yuvamın yıkılmasından korkuyorum."