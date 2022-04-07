"Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

"Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu

07.04.2022 10:33
"Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu

Rusya işgalinin ardından yabancı savaşçı olarak Ukrayna ordusuna katıldığını duyuran Elazığlı "iş adamı" Sabri Özdoğan hakkında dolandırıcılıktan suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı.

Ukrayna ile Rusya arasında çatışmaların başlamasının ardından birçok Türkiye vatandaşı ülkeden ayrılarak yabancı savaşçı olarak Ukrayna'ya gitti. Kendisini on yıldır Ukrayna'da yaşayan, "Elazığlı iş adamı" olarak tanıtan Sabri Özdoğan ise CNN Türk yayınına katılarak Ukrayna ordusu için savaşmaya başladığını açıkladı. Türkiye'deki çok sayıda medya organında da bu durum "Elazığlı Sabri Özdoğan Ukrayna için savaşta! İşte hikâyesi" başlığıyla haberleştirildi.

"130 BİN LİRAMI ALDI"

Gazeteduvar'da yer alan habere göre ise; Özdoğan'ı televizyonda gören bazı insanlar ise yıllar öncesinden tanıdıkları bir simayla karşılaştı.

Bunlar Sabri Özdoğan'ın Türkiye'de yaşadığı dönemde kendilerini dolandırdığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulunan ve bulunmayı düşünen kişilerdi.

Sabri Özdoğan tarafından dolandırıldığını iddia edenlerden biri Ankara'da yaşayan Y.D. oldu. 2016 yılında Özdoğan tarafından 130 bin TL tutarında dolandırıldığını söyleyen Y.D. bu süreçte savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusundan sonuç alamadığını, sonrasında da olayın peşinden gitmediğini ifade eden Y.D, kredilerin bir kısmını o dönemki eşinin üzerinden çektiğini, bu yaşananlardan dolayı eşinin kendisini terk ettiğini ve boşandıklarını söyledi.

"EN AZ 10 KİŞİYİ DOLANDIRDI" İDDİASI

Habere göre Sabri Özdoğan tarafından dolandırıldığını iddia eden bir diğer kişi olan K.G, ailesinin bilmemesi nedeniyle suç duyurusunda bulunmadığını söyledi. Sabri Özdoğan için çektiği krediler nedeniyle bankalar tarafından arsasına el konulduğunu, kendisi gibi mağdur olan çok sayıda kişi olduğunu belirten K.G. sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mağdur çok insan var. Benim bildiğim en az on kişi. Yuvasından olanlar var. Dolandırılan bir kişi kanser oldu, öldü. Ben Allah'a havale ettim. Takip ediyorum ama ne kadar takip edebiliyorum belli değil.Ben çocuklarıma bile söyleyemedim. Çocuklarıma söylesem benim de yuvam yıkılacaktı. Çocuklarımı atlatıp duruyorum. Yuvamın yıkılmasından korkuyorum."

YORUMLAR (1)
  • Tuğrul Coşar: İşinizi ticaretinizi saglam yapın kardeşim dolandirilmayin ac gözlülük yapmayın 1verip 10 alacağım demeyiniz ayrıca Ukrayna için gidip savaşmak nedir antalya ukraynali lüks jip araçlarla dolu parası olan buraya kaçıp gelmiş senin ne işin var orda manyak mısınız nesiniz Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
500
ZAPORİJYA - Ukrayna'nın gizli kahramanı 'Usta' mayın temizleme çalışmalarına katıldı ZAPORİJYA - Ukrayna'nın gizli kahramanı 'Usta' mayın temizleme çalışmalarına katıldı Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak Avustralya, 67 Rus vatandaşına daha yaptırım uygulayacak

Dolandırıcı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Ukrayna'da savaşıyorum' diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Çöpe dökülen sebze videolarına dair açıklama bakanlıktan geldi: Çoğu eski tarihli!
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Asiye ve Cemal'in geçmişini Helin öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
15:42 UEFA resmen açıkladı! Finansal Fair Play kurallarında değişiklik: Harcama limiti değişti
15:31 ABD'den Türkiye'ye "Rus oligark" mesajı: Kirli paranın havuzu olmayın
15:19 Aşk Mantık İntikam dizisinde bu akşam neler olacak? Ozan ve Esra kavga etmeden durabilecek mi?
15:17 Arka Sokaklar dizisinde bu akşam neler olacak? Mesut ve Cemal arasında neler yaşanacak?
15:12 Mansur Yavaş'tan tek cümlelik adaylık yanıtı: Bu konuyla ilgili konuşmak istemiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:09:16. #1.11#
SON DAKİKA: "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement