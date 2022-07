Ukrayna'da savaştan önce şoförlük yapan Valodya, cephede gönüllü aşçı oldu

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşta ordusuna destek vermek amacıyla cepheye gönüllü giden 49 yaşındaki Valodya, Ukraynalı askerler için aşçı oldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken cepheye gönüllü giden birçok Ukrayna vatandaşı, mesleklerini geçici olarak bir kenara bırakıp orduda çeşitli görevlerde bulunuyor.

Savaş başlamadan önce ülkenin çeşitli bölgelerinde farklı meslekleri olan gönüllüler, artık ordunun resmi üyeleri olarak savaşta kendi imkanlarıyla askerlere destek vermek için çaba sarf ediyor.

Ukrayna'nın Herson bölgesinde yoğun çatışmaların sürdüğü cephe hattında konuşlanan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 45. Topçu Tugayı'na bağlı bir topçu bataryasında da tüccarlık, şoförlük, müzik öğretmenliği gibi meslekleri olan gönüllüler yer alıyor.

Askerlere günde 3 kez yemek pişiriyor

Herson'da devam eden çatışmalarda Ukrayna ordusuna destek atışları yapan topçu bataryasında görevli, savaş öncesinde tır şoförlüğü yapan Valodya, şimdilerde cephede aşçılık yapıyor.

Güvenlik gerekçesiyle soyadını belirtmeyen Valodya, AA muhabirine, cephede aşçı olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Yazın sıcakta, açık havada odunla yakılan sobada askerlere yemek hazırlayan, diğer yandan bulundukları arazide kazdıkları hendekler içinde yaptığı "soğutucu" depolarından yemeklik malzemeleri taşıyan Valodya, cephede herkesin farklı görevi olduğunu, kendisinin de aşçı olarak görevini yerine getirmeye çalıştığını söyledi.

Valodya, "Biz savaşıyoruz. Aynı zamanda burada askerler için yemek hazırlıyorum. Savaşta herkesin kendi görevi var." diye konuştu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırıları başlamadan önce bir şirkette nakliyat şoförü olarak görev yaptığını kaydeden Valodya, "Ben gönüllü olarak orduya çağrıldım ve artık buradayım. Gönüllü olarak da burada kalmaya devam edeceğim." dedi.

Askerler yemeklerden memnun

Aslen şoför olmasına rağmen, yemek yapma konusunda hayatı boyunca edindiği tecrübelerden faydalanarak topçu bataryası için aşçı olmaya karar verdiğini anlatan Valodya, "Hazırladığım yemeklerden herkes memnun. Askerler yemeklerin lezzetli olduğunu söylüyor. Güzel yemekler pişirmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Ternopil bölgesinden olduğunu belirten Valodya, cephedeki güne her sabah 06.00 sularında soba yakarak başladığını söyledi.

Valodya, "Sabah saat 06.00 gibi askerler için çay ve kahve hazırlıyorum. Sonra kahvaltı yapıyoruz. Daha sonra da öğle ve akşam yemekleri için hazırlık yapıyorum. Normal hayatta olduğu gibi günde 3 kez yemek pişiriyorum." dedi.

Ordunun yeterli gıda malzemesine sahip olduğunu, bu yönde bir tedarik sorunu yaşamadıklarını belirten Valodya, şu ifadeleri kullandı:

"Her türlü yemek malzemesi zamanında bize ulaştırılıyor. Her gün çorba ve diğer sulu yemekleri hazırlıyorum ama daha çok et ile patates pişiriyorum. Elbette gerçek bir aşçı değilim ama iyi bir aşçı olmaya çalışıyorum."

Savaş öncesinde evde sık sık yemek yaparak edindiği tecrübeyle şimdilerde askerlere yemek yaparak destek vermeye çalıştığını belirten Valodya, "Savaş bittiğinde yaşadığım Ternopil şehrine gidip eski işime döneceğim." dedi.