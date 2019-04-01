Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu
1 saat önce
Devlet başkanlığı için 39 adayın yarıştığı Ukrayna'da oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla birinci oldu.
Devlet başkanlığı için 39 adayın yarıştığı Ukrayna
'da oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla birinci oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:00
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