Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu

Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu

1 saat önce

Devlet başkanlığı için 39 adayın yarıştığı Ukrayna'da oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla birinci oldu.

Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu, System.String[]
Devlet başkanlığı için 39 adayın yarıştığı Ukrayna'da oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy yüzde 30,4 oyla birinci oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:00 

Ukrayna, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Kullanan Cem Yılmaz, Sandık Başında Espriyi Patlattı Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Oyunu Beykoz'da Kullanan Bakan Pekcan: Hepimize Hayırlı Uğurlu Olsun Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 05:33:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da seçim sonuçları belli oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]