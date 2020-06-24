Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika

Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü

Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölüSonat Kerem/KIEV (DHA) ? Ukrayna'nın batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük

Sonat Kerem/KIEV (DHA) ? Ukrayna'nın batı kesimlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Bazı dereler sel nedeniyle taşarken, sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın batısındaki Çernivtsi, İvano-Frankivsk ve Lviv illerinde şiddetli yağış sele neden oldu. Selden dolayı bir çok ev sular altında kaldı. Sel nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Şiddetli yağış nedeniyşe göle dönen yollarda araçların mahsur kaldığı beliritildi. Sel felaketinden doğal gaz boru hattının da zarar gördüğü ifade edilirken, bazı yerleşim birimlerinde doğalgaz kesintisi yalşandığı öğrenildi.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Bölgede olumsuz hava koşulları nedeniyle turuncu alarm verilirken, selin etkilerini ortadan kaldırmak ve daha fazla can kaybı yaşanmasının önüne geçmek için tüm ekipler sel bölgelerine seferber edildi.

Ukrayna, DHA, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 11:39 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika Dünya

Son Dakika

16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:41 Trump, 33 milyar dolara mal olacak duvara imzasını attı 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:01 Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler 14:54 İspanya'da koronavirüsün ayırdığı yaşlı çift 102 gün sonra kavuştu 14:20 ABD'de ders kitaplarında da ırkçılık çözülemeyen bir sorun 14:06 İsrail'de Türk bayrağına büyük saygısızlık! Balyozlarla parçalayarak söktüler 12:25 Libya dosyası: Paylaşılamayan Sirte neden önemli? 11:36 Mahalleli toplandı, tartıştığı kadını darp eden adamı bayıltana kadar dövdü 11:26 Kolombiya'da koronavirüs nedeniyle ölen adamın tabutunu açıp dokundular 11:25 Son dakika: Çin koronavirüs aşısının ilk fotoğrafını servis etti 11:17 Dünya bu adamı konuşuyor! Kafasına saplı bıçakla sergilediği sakin tavırlar gündeme oturdu 10:48 Kadın başkan yardımcısı sözü veren Joe Biden, rekabeti kızıştırdı 09:33 7,5 büyüklüğündeki Meksika depremini 12 gün önceden bilen araştırmacı yeni tahminini paylaştı 23:49 Trump'ın koronavirüs danışmanı Fauci, aşının 2021 başında hazır olacağını açıkladı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
Oğulcan Çağlayan'ı bedavaya bırakmak istemeyen Rizespor, takım opsiyonu kullanarak sözleşmesini uzattı
16:08
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:17:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da sel felaketi: 2 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]