Ukrayna'da selden sonra ortaya çıkan görüntüler ürküttü - Son Dakika
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Ukrayna'da selden sonra ortaya çıkan görüntüler ürküttü

12.06.2023 22:18

1 yıldan fazla süredir Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'dan gelen görüntüler ürküttü. Kahovka Barajı'nın vurulmasından sonra yaşanan sel felaketinin ardından suların çekilesiyle asker kafa tasları ortaya çıktı. Tarihçiler kalıntıların 2. Dünya Savaşı'nda ölen insanlara ait olabileceğini söyledi.

Rus ordusu geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni vurmuştu. Olayın ardından bölgede su baskınları oluşmuşması nedeniyle sokaklar ve evler sular altında kalmıştı. Sel evlerin çatı seviyesine kadar ulaşırken, suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler ürküttü.

HER İSKELETLERLE DOLDU

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna'daki Dnipro Nehri boyunca uzanan sahilde çekilen suların ardından, bölgede iskeletlerle dolu çamur tabakaları göze çarptı.

TARİHÇİLERDEN 2. DÜNYA SAVAŞINI İŞARET ETTİ

Tarihçiler, kalıntıların bazılarının, 80 yıl önce Nikopol ve Kamianka-Dniprovska civarında yapılan 2. Dünya Savaşı'nda ölen insanlara ait olabileceğii söyledi. Dnipro Muharebesi (Dinyeper), ikinci dünya savaşının en büyük askeri operasyonlarından birinin, Sovyet ordusunun Alman ordusuna karşı 6 milyondan fazla askerin katıldığı karşı saldırısının odak noktasıydı.

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