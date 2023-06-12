Ukrayna'da selden sonra ortaya çıkan görüntüler ürküttü

Rus ordusu geçtiğimiz günlerde Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali'ni vurmuştu. Olayın ardından bölgede su baskınları oluşmuşması nedeniyle sokaklar ve evler sular altında kalmıştı. Sel evlerin çatı seviyesine kadar ulaşırken, suların çekilmesiyle ortaya çıkan görüntüler ürküttü.

HER İSKELETLERLE DOLDU

İngiliz gazetesi The Guardian'ın haberine göre, Ukrayna'daki Dnipro Nehri boyunca uzanan sahilde çekilen suların ardından, bölgede iskeletlerle dolu çamur tabakaları göze çarptı.

TARİHÇİLERDEN 2. DÜNYA SAVAŞINI İŞARET ETTİ

Tarihçiler, kalıntıların bazılarının, 80 yıl önce Nikopol ve Kamianka-Dniprovska civarında yapılan 2. Dünya Savaşı'nda ölen insanlara ait olabileceğii söyledi. Dnipro Muharebesi (Dinyeper), ikinci dünya savaşının en büyük askeri operasyonlarından birinin, Sovyet ordusunun Alman ordusuna karşı 6 milyondan fazla askerin katıldığı karşı saldırısının odak noktasıydı.