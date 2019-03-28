Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Şiddetli Patlama

Ukrayna'da Şiddetli Patlama

43 dakika önce

Ukrayna'nın Kirovograd şehrindeki benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi.

Ukrayna'da Şiddetli Patlama, System.String[]
Ukrayna'nın Kirovograd şehrindeki benzin istasyonunda şiddetli bir patlama meydana geldi. Kirovograd şehrinde benzin istasyonunda gaz sıkışması sonucu patlayan gaz tankı patladı. Patlamanın etkisiyle tank, devasa bir alev topuna dönüştü ve art arda patlamalar yaşandı. Patlamanın gerçekleştiği civarda bulunan binaların camları, patlamanın şiddetiyle kırılırken, patlama sesi şehrin birçok yerinden de duyuldu. Yetkililerden, kazada can kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

(Bekir Keskin/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

Ukrayna, Güncel
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