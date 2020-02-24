Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı - Son Dakika

Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı
11 dakika önce
Ukrayna'nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:48 Kaynak: İHA
Ukrayna'nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.
Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle, İngul nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprünün üzerinde yürüyen 2 vatandaş ise kazadan saniyelerle kurtuldu. - KİEV
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