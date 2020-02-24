Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı - Son Dakika

Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle, İngul nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprünün üzerinde yürüyen 2 vatandaş ise kazadan saniyelerle kurtuldu. - KİEV

Ukrayna 'nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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