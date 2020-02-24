Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı - Son Dakika
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Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı

11 dakika önce

Ukrayna'nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.

Ukrayna'da şiddetli rüzgar köprüyü yıktı, System.String[]

Ukrayna'nın liman kentlerinde etkili olan şiddetli rüzgarlar yüzünden bir köprü çöktü.


Ukrayna'nın Nikolayev şehrinde etkisini gösteren şiddetli rüzgarlar nedeniyle, İngul nehri üzerindeki bir köprü çöktü. Köprünün üzerinde yürüyen 2 vatandaş ise kazadan saniyelerle kurtuldu. - KİEV

Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 06:48 Kaynak: İHA
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