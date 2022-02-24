Ukrayna'da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor - Son Dakika
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Ukrayna'da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor

24.02.2022 18:02

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklarda kalmaya devam ederken Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, "Kimsenin beklemediği bir saldırıydı" dedi.

Ukrayna'daki Türk vatandaşları Rus saldırılarından korunmak için sığınaklarda kalmaya devam ederken Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, "Kimsenin beklemediği bir saldırıydı" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları tüm hızıyla devam ederken, vatandaşların endişeli bekleyişi de sürüyor. Odessa'da yaşayan Türk vatandaşı Sinan Bayraklı, ailesi ve komşularıyla birlikte güvende olmak için sığınaklara indiklerini belirtti. Sabah erken saatlerde siren seslerinin duyulduğunu ifade eden Bayraklı, birçok kişinin kenti terk etmek zorunda kaldığını söyledi. Bayraklı ayrıca, kentten ayrılmanın şu an için güvenli olmadığını ancak fırsat oluşması halinde Türkiye'ye dönmek istediklerini belirtti.

"KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ BİR SALDIRIYDI"

Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili de konuşan Bayraklı, "Sorunlu bölgelerde böyle bir saldırı bekliyorduk ancak burada yapılanlar kimsenin beklemediği saldırılardı" dedi.

Benzin almak için yola çıkan bir başka Türk vatandaşı ise, "Yaklaşık 2 saattir sıradayız" diyerek benzin istasyonu önünde uzayan araç kuyruğundan görüntüler paylaştı.

(İHA)

Ukrayna'da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor
Ukrayna'da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor
Ukrayna'da sığınaklardaki Türklerin bekleyişi sürüyor

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Odessa'daki Türk öğrenciler sığınaklarda Odessa'daki Türk öğrenciler sığınaklarda Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, AB Büyükelçileriyle görüşmesinin ardından konuştu Açıklaması Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, AB Büyükelçileriyle görüşmesinin ardından konuştu Açıklaması

Ukrayna, Benzin, Rusya, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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