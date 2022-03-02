UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika
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UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

02.03.2022 09:46

VAN'ın Erciş ilçesin'de yaşayan Gönül Yılmaz (68), 4 yıl önce Ukrayna'nın Odessa şehrine yerleşen ve kafe işletmeciliği yaparak burada yaşamaya başlayan yeğeni Özgenç ile Ukraynalı gelin Darya Yılmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif'in hayatından endişe duyuyor.

VAN'ın Erciş ilçesin'de yaşayan Gönül Yılmaz (68), 4 yıl önce Ukrayna'nın Odessa şehrine yerleşen ve kafe işletmeciliği yaparak burada yaşamaya başlayan yeğeni Özgenç ile Ukraynalı gelin Darya Yılmaz ve 2 yaşındaki çocukları Elif'in hayatından endişe duyuyor. Gönül Yılmaz, Ukrayna'dan ayrılmayan yeğeniyle her gün görüntülü görüşme yaptığını, savaşın bir an önce bitmesi için de dua ettiğini söyledi. Yaşadıkları sığınaktan teyzesiyle görüntülü görüşen Özgenç Yılmaz ise "Marketlerde gıdalar nerdeyse tükendi. Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Burada herkese silah verildi. Bize de silah vermek istiyorlar. İnanılmaz bir direniş gösteriliyor. Bu durum Ruslar'ı şartıyor" dedi. Özgenç Yılmaz, eşinin ve 2 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığını, bundan dolayı da yaşadıkları binaların altında olan sığınaklarda ayrı yerlerde kaldıklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş, Ukrayna'da akrabaları bulunan Türk vatandaşları endişelendiriyor. Gönül Yılmaz da Ukrayna'nın Odessa şehrinde kafe işletmeciliği yapan yeğeni Ozgenç ile Ukraynalı gelinleri Darya ve 2 yaşındaki Elif için endişe duyuyor. Yılmaz, yeğini ve geliniyle her gün görüntülü görüşüyor ve Ukranya ile ilgili haberleri dikkatle takip ediyor. Savaşın bir an önce bitmesi için dua ettiğini belirten Yılmaz, " Yaşadığımız bu durum, kız kardeşim olan annesini ve beni çok korkutuyor. Sürekli dua ediyoruz. Orada her gün atılan bombaların ve kurşunların altında yaşamaya çalışıyorlar. Sığınaklarda kalıyorlar ve bu durum bizi endişelendiriyor. Allah yardımcıları olsun. Görüntülü arayıp, konuşuyoruz. Durumlarını sürekli takip ediyoruz ama korkularımız devam ediyor. Allah onlara sağlıklı bir ömür versin, inşallah bu savaş bir an önce biter ve insanlar ölmez" dedi.

Yaşadıkları sığınakta teyzesiyle görüntülü görüşen Özgenç Yılmaz ise eşinin ve 2 yaşındaki çocuklarının koronavirüse yakalandığını, bundan dolayı da yaşadıkları binaların altında olan sığınaklarda ayrı yerlerde kaldıklarını söyledi. Eşini ve çocuğunu bu nedenle göremediğini anlatan Özgenç Yılmaz, "Evlendikten sonra Odessa'ya yerleştim. Kafe işletiyoruz. Şimdi dışarı çıkamıyoruz. Daha önceki savaşlardan dolayı binaların neredeyse tamamının altına sığınaklar var. Biz de şimdi bu sığınaklarda kalıyoruz. Şavaş başladıktan sonra ise marketlerde gıdalar nerdeyse tükendi. Eczanelerde ilaç sıkıntısı yaşanıyor. Burada herkese silah verildi. Bize de silah vermek istiyorlar. İnanılmaz bir direniş gösteriliyor. Bu durum Rusları şartıyor. Bizim yaşadığımız bölgede daha önce Rusça konuşuluyordu, savaş sonrası ise Ukraynaca konuşuluyor. İnşallah bu savaş da bir an önce bitter ve savaşsız bir ortam oluşur" diye konuştu.

UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI
UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI

YORUMLAR
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Gönül Yılmaz, Ukrayna, Savaş, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: UKRAYNA'DA SIĞINAKTA KALAN TÜRK BABANIN EŞİ VE ÇOCUĞU DA KORONAVİRÜSE YAKALANDI - Son Dakika
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