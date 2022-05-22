Ukrayna'da sıkıyönetim 23 Ağustos'a kadar uzatıldı

Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim uygulaması 90 gün daha uzatıldı.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar nedeniyle ilan edilen sıkıyönetim uygulamasının uzatılmasına karar verildi. Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zhelezniak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Verkhovna Rada sıkı yönetim uygulamasını 23 Ağustos'a kadar uzattı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat'ta genel seferberlik ilan edilmesine yönelik bir kararname imzalamıştı. - KİEV