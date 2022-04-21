Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

21.04.2022 15:53
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi 25 Mayıs'a kadar uzatıldı

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Ukrayna Parlamentosu (Verhovna Rada), Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Verhovna Rada'da, Zelenskiy'nin gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" görüşüldü ve kabul edildi.

Buna göre ülkedeki sıkıyönetim uygulaması 25 Mayıs'a kadar devam edecek.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat ile 25 Nisan arasında sıkıyönetim ilan etmişti.

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Vladimir Zelenskiy, Yasa Tasarısı, Ukrayna, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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