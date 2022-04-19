Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak - Son Dakika
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Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak

19.04.2022 15:27
Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkede uygulanan sıkıyönetim rejiminin uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını görüşülmek üzere parlamentoya gönderdi.

Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, Zelenskiy'in gönderdiği "Devlet Başkanı'nın Ukrayna'da Sıkıyönetimin Uzatılmasına Dair Kararnamesi'nin Onaylanması Hakkında Yasa Tasarısı" kayda geçirilerek işleme konuldu. Yasa tasarısının içeri konusunda ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Zelenskiy'in, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta ilan ettiği sıkıyönetimin süresinin 25 Nisan'da biteceği açıklanmıştı.

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Vladimir Zelenskiy, Yasa Tasarısı, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da sıkıyönetim rejimi uzatılacak - Son Dakika


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