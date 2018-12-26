Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Sıkıyönetim Sona Erdi

Ukrayna'da Sıkıyönetim Sona Erdi

30 dakika önce

Ukrayna sahil güvenlik gemilerinin geçen ay Rusya savaş gemileri tarafından alıkonması sonucunda Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın illerinde ilan edilen sıkıyönetim uygulaması bugün kaldırıldı.

Ukrayna'da Sıkıyönetim Sona Erdi, System.String[]
Ukrayna sahil güvenlik gemilerinin geçen ay Rusya savaş gemileri tarafından alıkonması sonucunda Ukrayna'nın Rusya sınırına yakın illerinde ilan edilen sıkıyönetim uygulaması bugün kaldırıldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ülke güvenliği açısından bütün etkenlerin analiz edildiğini ve sonuçta sıkıyönetim uygulamasının uzatılmamasına karar verildiğini bildirdi. Poroşenko, Rusya'nın henüz Ukrayna sınırından kuvvetlerini çekmediğini; öte yandan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, sıkıyönetim döneminde alınan önlemler sayesinde, kendisini daha iyi savunur hale geldiğini dile getirdi.

Geçtiğimiz kasım ayı sonlarında Ukrayna'ya ait üç sahil güvenlik gemisinin Karadeniz'le Azak Denizi'ni birbirine bağlayan Kerç Boğazı civarında Rus savaş gemilerinin taciz ateşine maruz kalması ve alıkonması sonucunda, iki ülke arasındaki kriz iyice tırmanmış ve Ukrayna Parlamentosu, ülkenin Rusya sınırına yakın olan veya savunma açısından hassas konumda bulunan on ilinde, bir ay süre, sıkıyönetim ilan etmişti - Berktay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:15 Kaynak: DHA

Dünya
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