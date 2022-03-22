Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı - Son Dakika
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Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı

22.03.2022 10:11
Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı

KİEV, 21 Mart (Xinhua) — Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar kırılan camlarını onarmak amacıyla plastik örtüler almak için sıraya giriyor, 17 Mart 2021. Ukrayna Parlamentosu Basın Ofisi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa ile 26 Mart'ta son bulması planlanan sıkıyönetim, 30 gün uzatıldı. (Fotoğraf: […]

KİEV, 21 Mart (Xinhua) — Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar kırılan camlarını onarmak amacıyla plastik örtüler almak için sıraya giriyor, 17 Mart 2021. Ukrayna Parlamentosu Basın Ofisi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa ile 26 Mart'ta son bulması planlanan sıkıyönetim, 30 gün uzatıldı. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)

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21 Mart, Ukrayna, Pazar, Kiev, Genel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Genel Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı - Son Dakika


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