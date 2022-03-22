Ukrayna'da Sıkıyönetim Uzatıldı - Son Dakika

KİEV, 21 Mart (Xinhua) — Ukrayna'nın başkenti Kiev'de insanlar kırılan camlarını onarmak amacıyla plastik örtüler almak için sıraya giriyor, 17 Mart 2021. Ukrayna Parlamentosu Basın Ofisi'nin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini uzatan bir yasa tasarısını imzaladı. Yasa ile 26 Mart'ta son bulması planlanan sıkıyönetim, 30 gün uzatıldı. (Fotoğraf: Diego Herrera/Xinhua)