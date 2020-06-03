Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı

Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ukrayna'nın Odesa kentindeki bir pazarda 2 grup arasında yaşanan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Ukrayna polisinden yapılan açıklamaya göre, Odesa kentindeki 7 Kilometre adlı pazarda bulunan bir kumaş mağazasına bugün kimliği belirsiz kişiler saldırıda bulundu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, yüzlerinde maske olan saldırganların içeridekilere yumruklarla saldırdıkları, ardından iki grup arasında kavga çıktığı, daha sonra saldırganların hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

TRAVMATİK SİLAHLA ATEŞ ETTİLER

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, olayda travmatik silahların kullanıldığı ve iki Suriye vatandaşının yaralandığı belirtildi. Kavgaya karıştığı belirlenen 10 kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.


Ukrayna, kavga, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 01:41 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Kraliyet Ailesini zora sokacak belge basına sızdı! Prenses Diana'nın, elindeki "tecavüz kasedi" sebebiyle öldürüldüğü öne sürüldü ABD'deki eylemlere destek veren yetişkin film yıldızı uçağa alınmadı Türkiye'nin hamlelerinden rahatsız olan Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan küstah tehdit: Bizi hafife alanları ezmeye hazırız Tüm dünyada salgın inişe geçmişken Brezilya'da bir günde 1.262 kişi hayatını kaybetti ABD hükümetini korku sardı! Kaosun zirveye ulaştığı ABD'de, meşhur "Irak" tugayı görevlendirildi ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd'un eşi ve kızı ilk kez konuştu ABD'de eylemciler bombayla ATM'yi patlatıp paraları almaya çalıştı Salgının başladığı Vuhan'da 110 gün sonra hayat normale döndü Son dakika: Papa'dan Floyd'un öldürülmesine ilişkin ilk tepki: ABD, kendisini yenilgiye uğrattı Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak İran Dini Lideri Hamaney, İran devrimiyle ilgili özeleştiri yaptı Kamerayı kapalı sanan kadın senatör, toplantının ortasında soyundu! Seyahat kısıtlamalarını gevşeten Hollanda, Türkiye'yi listeye dahil etmedi
Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor         
20:01
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor         
19:58
İBB'den İBB'den "3 katı fiyatına cerrahi maske alımı" iddialarına ilişkin açıklama         
19:53
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, teknik direktörlük için Erol Bulut ile anlaşma sağladı         
19:38
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti         
19:27
Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı         
19:25
Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz Avrupa kupalarından men edilen Trabzonspor'dan ilk tepki: CAS'a gideceğiz         
19:11
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz         
19:09
Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi Özbek eşini boğarak öldürdü, polis gelene kadar başında bekledi         
18:42
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti         
18:35
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı Tartıştığı babasını ve kardeşini bıçaklayan zanlı "Pişman değilim" dedi         
16:27
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 20:09:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]