Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti - Son Dakika
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Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

31.03.2022 09:12

Ukrayna'da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.

Ukrayna'da yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvuruyor. Karadeniz başta olmak üzere yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev'e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı. Rus ordusunun kente girişini önlemek için Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı. Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti
Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti
Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti - Son Dakika
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