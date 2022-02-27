Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu - Son Dakika
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Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu

27.02.2022 12:54

- Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Çernihiv Oblastında halkın Rus askerlerine geçit vermediği belirtilerek, "Çernihiv Oblastında bulunan Koryukivka kasabasında insanlar, düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor"...

- Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu

KİEV - Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Çernihiv Oblastında halkın Rus askerlerine geçit vermediği belirtilerek, "Çernihiv Oblastında bulunan Koryukivka kasabasında insanlar, düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'da siviller, Çernihiv Oblastında ilerleyen Rus tankına geçit vermedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "Çernihiv Oblastında bulunan Koryukivka kasabasında insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor" denildi. Görüntüde de bir grup sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu kameraya yansıdı.

Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu
Ukrayna'da siviller Rus tankını durdurdu

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Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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