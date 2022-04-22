Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu - Son Dakika
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Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu

22.04.2022 13:09

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev ve çevresinde halk, Rus saldırılarını engellemek amacıyla havaya uçurulan çökmüş köprülerden geçmeye devam ediyor. Sivillerin havaya uçurulan köprülerdeki zorlu yolculuğu görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları devam ederken, Ukrayna'da Rus ordusundan temizlenen bölgelerde onarım çalışmaları sürüyor. Ukrayna'da savaşın ilk günlerinde Rus güçlerinin başkent Kiev'e ulaşmasını engellemek için Ukrayna güçleri tarafından kentte çok sayıda köprü havaya uçuruldu. Rus güçlerinin çekildiği başkent Kiev ve çevresinde Ukrayna güçleri, köprüleri yeniden kullanıma açmak için onarım çalışmalarına başladı. Kentte onarılmayı bekleyen çökmüş köprülerden geçmeye devam eden Ukraynalı sivillerin yaşadıkları zorlu yolculuk ise görüntülendi.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu
Ukrayna'da havaya uçurulan köprülerde sivillerin zorlu yolculuğu

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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