Ukrayna'da sivillere ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Ukrayna'da sivillere ilk yardım eğitimi

26.07.2022 10:44

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'nın Harkiv kentinde yaşayan sivillere Lviv'den gelen gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

Rusya- Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'nın Harkiv kentinde yaşayan sivillere Lviv'den gelen gönüllüler tarafından ilk yardım eğitimi verildi.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'da sivillere ilk yardım eğitimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'da sivillere ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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