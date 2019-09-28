Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
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Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu

1 saat önce

Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.

Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu, System.String[]

Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.

Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Çernovtsı kentinde siyam ikizi kız bebekler doğdu.

Çernovtsi Hastanesi Baş Hekimi Albert Kuritsın, ikizlerin tek vücuda ve iki kafaya sahip olduğunu belirtti.

Kuritsın, siyam ikizlerinin tetkiklerinin sürdüğünü kaydetti.

Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:16 Kaynak: AA
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