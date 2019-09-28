Ukrayna'da siyam ikizleri doğdu
1 saat önce
Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:16 Kaynak: AA
Ukrayna'da siyam ikizleri dünyaya geldi.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, Çernovtsı kentinde siyam ikizi kız bebekler doğdu.
Çernovtsi Hastanesi Baş Hekimi Albert Kuritsın, ikizlerin tek vücuda ve iki kafaya sahip olduğunu belirtti.
Kuritsın, siyam ikizlerinin tetkiklerinin sürdüğünü kaydetti.
Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu İzmir'de bir kız, tartıştığı 5 kız tarafından tekme tokat darp edildi 4 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı ODTÜ'den İstanbul depremi açıklaması: 7'den büyük bir deprem üretebilir