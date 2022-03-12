Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu - Son Dakika
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Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu

12.03.2022 09:50
Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bir bölgede bulunan soğuk hava deposu, Rusya tarafından bombalandı.

Rusya, 17 gündür saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'da askeri noktalarla birlikte sivil alanları da vurmaya devam ediyor. Okulları, hastaneleri, marketleri ve evleri bombalayan Rus askerlerinin hedefinde bu kez soğuk hava deposu vardı. Kiev'e 20 kilometre mesafede bulunan Brovary şehrinde bir soğuk hava deposu, Rus askerlerinin hedefi oldu. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan fotoğraflarda ve yapılan açıklamada, saat 03.50 sıralarında deponun vurulduğu ve bombalama sonucu çıkan yangına 4 araç ve 20 personel ile müdahale edildiği bildirildi. Ölü ya da yaralılara ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - KİEV

Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu
Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da soğuk hava deposu vuruldu - Son Dakika


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