Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu - Son Dakika

Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

14.12.2020 16:08
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu, System.String[]

Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı.

Ukrayna genelinde etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle MİG 29 tipindeki savaş uçağını buz kapladı. Üzerinde yaklaşık 3 santimlik buz kalıbı oluşan uçak kullanılamadı.

Ukrayna genelinde birkaç gündür devam eden kötü hava koşulları tüm ülkeyi etkisi altına aldı. Aşırı soğuklar nedeniyle ülkede farklı görüntüler ortaya çıkıyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri, sosyal medya hesaplarından MİG 29 tipindeki savaş uçağının fotoğrafını paylaştı ve savaş uçağının üzerindeki buz tabakası sebebiyle şu an kullanılamadığını açıkladı. Fotoğraflara dikkatli bakıldığında ise savaş uçağının üzerindeki yaklaşık 3 cm'lik buz kalıbı rahatlıkla görülebiliyor.

Olumsuz hava şartları nedeniyle başkent Kiev'de sadece 1 günde 140'tan fazla trafik kazası yaşanmış ve Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada kötü hava şartları nedeniyle Ukrayna genelinde 3 bölgede toplam 173 yerleşim biriminin elektriksiz kaldığı bildirilmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu
Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu

Ukrayna, Savaş, Kiev, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'un evinin fotoğraflanması ile ilgili davada Kaftancıoğlu hakkında hapis cezası talebi Kısıtlama saatine gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş görevinden istifa etti Kırşehir'de 7 yıl önce işlenen cinayet, gözlük ve iç çamaşırı markasıyla aydınlatıldı Son Dakika! Denizli'de foseptik çukuruna giren 3 işçi, egzozdan zehirlenerek hayatını kaybetti Banka soyan hırsızın üstüne atlayıp etkisiz hale getiren 66 yaşındaki kahraman vatandaş ağır yaralandı 200 kişinin yaşadığı sitenin çevresi göle döndü, mahsur kalan vatandaşlar kepçeyle kurtarıldı
Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim Yeni Malatyaspor maçından çıkarken tepki gösteren Pelkas: Skora sinirlendim         
17:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir sonrası Ruhani'den ilk açıklama: Mesele kapanmıştır         
16:49
Antalya'da 3 metrelik dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi Antalya'da 3 metrelik dev dalgalara aldırış etmeyen vatandaşlar, fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirdi         
16:22
Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti Usta sanatçı Erkut Taçkın hayatını kaybetti         
16:14
Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi Eşinden işkence gören Sema, sosyal medyadan yardım istedi         
15:58
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili yeni genelge! Muafiyeti suistimal edene idari yaptırım uygulanacak         
15:43
15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu 15 liradan satılan hamsi kuyruk oluşturdu         
15:28
Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor Beşiktaş'tan VAR eleştirisi: Sistem objektif olarak çalışmıyor         
15:23
İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi İBB yönetiminden İstanbul'da suya yüzde 40 zam talebi         
14:31
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Yılbaşında 3 günlük bir kısıtlamanın olumlu olacağını düşünüyorum         
14:08
Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu Dağlık Karabağ'da ateşkes bozuldu! Rusya, çatışmanın yaşandığı iki köye yerleştiğini harita ile duyurdu         
13:49
Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu Borsanın en değerli şirketleri sıralamasında zirve Ereğli Demir Çelik'in oldu         
13:27
Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor Koronavirüs adaçayına ilgiyi arttırdı, çiftçiler ürün yetiştiremiyor         
13:17
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: İngilizlerden geri alınan ata tohumları paha biçilmez         
11:32
Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı Oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile aşk yaşamaya başladı         
11:12
Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı Hülya Açıkgöz ihanete uğradığı ileri sürülen kardeşi Hadise'ye boynuz emojisiyle gönderme yaptı         
07:52
Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti Ebru Polat, derin yırtmaçlı kırmızı elbisesiyle verdiği pozla hayranlarını mest etti         
21:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2020 17:30:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ukrayna'da soğuktan savaş uçağı buz tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei