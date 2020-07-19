Ukrayna'da sokak ortasında cinayet kamerada - Son Dakika

Ukrayna'da sokak ortasında cinayet kamerada

Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde 2 kişi arasında sokak ortasında yaşanan kavga kanlı bitti.

Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde 2 kişi arasında sokak ortasında yaşanan kavga kanlı bitti. Bir kişinin başına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği olay, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre, Çernivtsi kentinin merkezinde 2 kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 erkeğin yaklaşık 2 dakika boyunca kavga ettikleri, ardından içlerinden birinin aniden merdivenden düşerek yere kapaklandığı görülüyor. Diğer adam ise hızla olay yerinden uzaklaşıyor.

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CİNAYETİ İŞLEYEN KİŞİ YAKALANDI

Polis yetkililerinden Ukrayna medyasına yapılan açıklamada, kavga sırasında başına tek kurşun isabet eden adamın hayatını kaybettiği belirtildi. 54 yaşındaki bir kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alındığı, olayla ilgili 'kasten öldürme' suçundan dava açıldığı bildirildi.


Ukrayna, kavga, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 22:18 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da sokak ortasında cinayet kamerada - Son Dakika Dünya
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