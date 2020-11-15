Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

Ukrayna, Gürcistan, Kazakistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 681 kişide virüsün görülmesiyle vaka sayısı 535 bin 857'ye çıktı.

Son 24 saatte 44 binden fazla Kovid-19 testi yapılırken, ölü sayısı 95 artışla 9 bin 603 oldu.

İyileşen sayısı ise 2 bin 633 artarak 241 bin 444'e ulaştı.

Ayrıca Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Stepanov, tüm tedbirlere uymasına rağmen virüsü kaptığını belirterek, kendini evde karantinaya aldığını ve evinden çalışmaya devam edeceği bilgisini paylaştı.

Ülkede dün 12 bin 524 kişide virüs görülmesiyle günlük en yüksek vaka sayısı yaşanmıştı.

Gürcistan

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişi hayatını kaybetti ve ölü sayısı 703'e ulaştı.

Açıklamada, 3 bin 20 kişinin Kovid-19'a yakalanmasıyla toplam vaka sayısının 79 bin 719'a, sağlığına kavuşanların sayısının ise 3 bin 387 artarak 62 bin 61'e yükseldiği belirtildi.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan beri ülkede Kovid-19 vaka sayısının 124 artarak 70 bin 38'e, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 597'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, virüsten iyileşenlerin sayısının 223 artarak 67 bin 315 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sının iyileştiği aktarıldı.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 126 hastanın tedavisi sürüyor.

Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 630 artarak 120 bini geçti.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 368 artarak 109 bin 643'e, 7 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 1938'e ulaştı.

Ülkede 464'ü çocuk 8 bin 882 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.