Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı - Son Dakika
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Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı

16.04.2022 21:28
Ukrayna'da son 24 saatte 1499 sivil güvenli bölgelere taşındı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 1499 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşçuk, gün içinde 1499 kişinin daha insani yardım koridorları üzerinden güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

Vereşçuk, yaptığı açıklamada, 16 Nisan'da onaylanan 9 insani yardım koridoru üzerinden tahliyelere ilişkin güncel verileri paylaştı.

Gün içinde yardım koridorları üzerinden toplam 1499 kişinin tahliye edildiğini kaydeden Vereşçuk, daha çok Mariupol, Berdyansk, Pologov ve Vasilyevki kentlerindeki sivillerin Zaporojiye bölgesine taşındığını aktardı.

Vereşçuk, Luhansk bölgesinde yoğun çatışmalara rağmen 68 sivili tahliye etmeyi başardıklarını ancak Lisiçansk kentinde Rus askerlerinin saldırıları nedeniyle tahliyeyi iptal etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

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Başbakan Yardımcısı, Mariupol, Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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