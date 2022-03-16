Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

16.03.2022 14:32
Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna'da sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Ukrayna'da sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna'da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

(Bekir Keskin-İHA)

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

YORUMLAR
500
Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Ukrayna, Çatışma, Rusya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
14:25 Katar Dışişleri Bakanı'nı eli cebinde karşılamıştı! Bakan Çavuşoğlu'nu ise kucaklaşarak selamladı
14:21 Tarık Mengüç, telefonuna dalan kadın seyircinin dikkatini çekmeye çalışırken çözümü bağırmakta buldu
14:14 Muhabirler çok şaşırdı! Burak Elmas, "Yerler kaygan başkanım" uyarısına verdiği cevapla gündem oldu
14:14 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Asya'nın yeni planı ne?
14:02 Moskova'da Lavrov'la buluşan Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu: Dürüst arabuluculuk rolümüzü zorluklara rağmen sürdürdük
14:01 Kazı sırasında kazmaları mezara saplandı! İşçiler korku içinde yetkililere haber verdi
13:51 Karamollaoğlu: Kendi hazırladıkları tuzağa kendileri düşecek
13:50 9 aylık bebeğin cinsel organında sigara söndürüldüğü duyunca kendini kaybetti ve polise seslendi: Bu kadının parçalarını mı toplayalım?
13:46 Bir tek onun yeri doldurulamaz: Fenerbahçe'nin 23 yaşındaki kalecisi Altay Bayındır performansıyla göz dolduruyor
13:38 Mariupol'de can pazarı: Prematüre bebekler ortada kaldı, 500 sivil hastanede rehin alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 14:38:34. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement