Son dakika... Ukrayna'da taksici dehşeti: 2 ölü - Son Dakika

Son dakika... Ukrayna'da taksici dehşeti: 2 ölü
13.11.2020 16:50
Son dakika haberi: ? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de direksiyon başında uyuyan taksi sürücüsü durakta bekleyen yayalara çarptı.
? Ukrayna'nın başkenti Kiev'de direksiyon başında uyuyan taksi sürücüsü durakta bekleyen yayalara çarptı. İki kişinin ölümüne sebep olan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıUkrayna'da taksici dehşeti yaşandı. Başkent Kiev'de direksiyon başında uyuyan taksi sürücüsü durakta bekleyen yayalara çarptı.Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun verdiği bilgilere göre, Kiev'de taksi sürücüsü uyuyakaldığı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağında bekleyen yayalara çarptığını açıkladı. Geraşçenko, kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve bir bir kişinin yaralandığını belirtti. Kazaya yol açan 23 yaşındaki taksi sürücüsünün gözaltına alındığı belirtildi.
- Kiev
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