Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerden 6'sı daha ailesine kavuştu - Son Dakika

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerden 6'sı daha ailesine kavuştu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebekten 6'sının daha ailesine kavuştuğu bildirildi.

Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerden 6'sı daha ailesine kavuştu, System.String[]

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebekten 6'sının daha ailesine kavuştuğu bildirildi.

Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen bebeklerini, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ülke sınırları kapalı olduğu gerekçesiyle göremeyen 6 aile daha Kiev'deki bir otelde bulunan bebeklerini teslim aldı. Bebeklerine kavuşan aile sayısı 17'ye yükseldi.

7 AİLE DAHA ÇOCUKLARINA KAVUŞACAK

Ukrayna Parlamentosu'nun İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Ludmila Denisova, Ukrayna'ya gelen ve karantina sürecini geçiren 7 ailenin daha çocuklarını teslim alabilmek için gerekli işlemleri tamamladıklarını açıkladı. Ukrayna basınına bilgi veren Denisova, "Ukrayna Sağlık Bakanlığı, taşıyıcı annelerden doğan bebeklerini almak isteyen yabancı ailelerin ülkeye gelebilmeleri için özel izin çıkarıyor. Aileler gelmeye başladı. Ancak zorunlu karantina uygulaması nedeniyle şu an gözlem altındalar" dedi.

KARANTİNA NEDENİYLE 46 BEBEK OTELE YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirmişti. Arjantinli 11 aile, çocuklarına kavuşabilmek için 30 Mayıs'ta özel izinle Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelmişti.


Koronavirüs, Ukrayna, Kiev, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 09:16 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebeklerden 6'sı daha ailesine kavuştu - Son Dakika Dünya

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