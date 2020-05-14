Ukrayna'da taşıyıcı annelerin doğurduğu bebekler koronavirüs sebebiyle elde kaldı

? Ukraynalı taşıyıcı annelerden dünyaya gelen onlarca bebek, koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışındaki ebeveynlerine ulaştırılamayınca toplu halde Kiev 'deki bir otele yerleştirildi. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de özel bir klinik, taşıyıcı annelerden dünyaya gelen ve ülke sınırları kapalı olduğu için yurt dışındaki ailelerinin teslim alamadığı 46 bebeği toplu halde bir otele yerleştirdi. Bebeklerin ailelerinin ABD, İtalya İngiltere , Çin, Fransa ve Almanya 'da olduğu belirtildi.

'BEBEKLERE ÇOK İYİ BAKIYORUZ?

Elde kalan bebekler ailelerini bir otelde bekliyor. Otel yetkilileri, bebeklerin pedagogların gözeteminde tutulduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti. Bebeklerle yakından ilgilenen klinik doktorları, bebekleri hergün görüntülü aramayla aileleriyle görüştürdüklerini vurguladı. Klinik görevlileri, bebeklerin bakımıyla yakından ilgilendikleri, mamalarını, banyoları ve hatta masajlarını bile yaptıklarını ifade etti. Bebeklerini bekleyen aileler, bebeklerinin bakımıyla ilgili hergün bilgi alıyor ve gelişmelerini izliyor.

'UKRAYNA DONÖR ÜLKE HALİNE GELİYOR?

Ukrayna Parlamentosu'nun İnsan Haklarından Sorumlu Yetkilisi Ludmila Denisova ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüntülere tepki göstererek, 'Bu kliniğin sistematik olarak taşıyıcı annelik hizmetleri verdiği ve taşıyıcı annelik teknolojilerinin 'üstün kaliteli mal' gibi yansıtılarak reklamının yapıldığı görülüyor. Bu durum, devletin çocuk haklarını korumaya yönelik gerekli tüm önlemleri almadığını gösteriyor. Ukrayna, yabancılar için çocuk doğurmada kontrolsüz şekilde donör ülke haline geliyor? dedi.

BEBEKLER KONTROLSÜZCE YURT DIŞINA ÇIKARILIYOR

Ukrayna'da taşıyıcı annelikle ilgili düzenleyici tedbirlerin alınması gerektiğinin altını çizen yetkili, 'Yabancı ülke vatandaşlarına bu tür hizmetlerin sağlanması, her şeyden önce çocuk haklarının ihlaline ve Ukrayna'nın kendi vatandaşlarının haklarını koruyamamasına yol açabilir. Yasal düzenlemeler yapılarak, taşıyıcı annelik yöntemiyle üreme teknolojilerinin kullanımına, yalnızca Ukrayna vatandaşları için izin verilmesi gerekiyor' ifadelerinde bulundu.

Ukraynalı güvenlik güçlerine, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine seslenen Denisova, yeni doğan bebeklerin kontrolsüz olarak yurt dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi çağrısı yaptı.

- Keremkıev