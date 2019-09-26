Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da thy ve iş insanlarından çocuk yuvasına bilgisayar desteği
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Ukrayna'da thy ve iş insanlarından çocuk yuvasına bilgisayar desteği

1 saat önce

Ukrayna'nın Zaporoje kentinde Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD), kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara hizmet veren bir çocuk yuvasına bilgisayar desteğinde bulundu.

Ukrayna'da thy ve iş insanlarından çocuk yuvasına bilgisayar desteği, System.String[]
Ukrayna'nın Zaporoje kentinde Türk Hava Yolları (THY) ve Türk Ukrayna İşadamları Derneği (TUİD), kimsesiz ve bakıma muhtaç çocuklara hizmet veren bir çocuk yuvasına bilgisayar desteğinde bulundu.
Ukrayna'nın Zaporoje kentinde 7 yaşın altındaki 240 kimsesiz çocuğun bakımının sağlandığı 'Soneçko' adlı çocuk yuvasının bigisayar ve ofis malzemeleri donanımı, THY ve TUİD tarafından sağlandı.
THY Zaporoje Müdürü Şenol Sakallı ve TUİD Zaporoje Temsilcisi Mesut Erk, destek verilen çocuk yuvasına giderek, çocuklara THY logosunun bulunduğu tişörtler ve şapkalar hediye etti.
THY'nin sosyal projelere önem verdiğinin altını çizen Sakallı, "Hayattaki en önemli varlıklarından, ebeveynlerinden mahrum kalan çocuklara karşı duyarsız olamazdık" dedi. Mesut Erk ise, "Ben kendim de bir dedeyim ve hayatta çocuklardan daha önemli bir şey olmadığnı bilyorum. Sosyal yardım faaliyetlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz" ifadelerinde bulundu.
Daha sonra çocuk yuvasının yetkilileriyle birlikte oyun odalarını ve rehabilitasyon merkezini gezen Sakallı ve Erk, çocuklarla sohbet ederek oyun oynadı.


Türk Ukrayna İşadamları Derneği, Türk Hava Yolları, Ukrayna, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 11:20 Kaynak: DHA
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