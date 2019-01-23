Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da Timoşenko Başkan Adaylığını İlan Etti

Ukrayna'da Timoşenko Başkan Adaylığını İlan Etti

1 saat önce

'Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko, önümüzdeki mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Ukrayna'da Timoşenko Başkan Adaylığını İlan Etti, System.String[]
'Ukrayna'nın eski başbakanlarından Yuliya Timoşenko, önümüzdeki mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinde aday olacağını açıkladı.

Ukrayna'da 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin en büyük favorilerinden biri olan Timoşenko, lideri olduğu Vatan (Batkivşina) Partisi'nin dün Kiev'de düzenlenen kongresinde adaylığını ilan etti.

'Ukrayna'ya inanıyorum' sloganı altında sahneye çıkan Timoşenko, 'Hatalarım oldu. Sizden bunlar için af diliyorum. Hayat bana çok şey öğretti. Hiçbir zaman pes etmedim. Çünkü burası benim ülkem' diyerek seçmenlere seslendi.

Rakipleri tarafından popülist söylemlerde bulunmakla eleştirilen eski Başbakan, seçilmesi halinde, verdiği vaatleri yerine getirmezse 100 gün içinde istifa edeceğinin sözünü verdi.

Rusya tarafından desteklendiği iddialarına da cevap veren Timoşenko, 'Asıl bugünkü iktidar Kremlin'in uzantısı ve Moskova'nın hizmetkarı' diyerek, Devlet Başkanı Petro Poroşenko'ya göndermede bulundu.

SAAKAŞVİLİ DESTEK VERDİ POROŞENKO VE ÇETESİNİ İNDİRMEK GEREK

Kiev yönetimi ile ters düşmesi sonrası Ukrayna'dan sınır dışı edilen eski Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, kongreye görüntülü bağlanarak Timoşenko'yu desteklediğini açıkladı.

Timoşenko'ya seçim kampanyasında başarılar dileyen Saakaşvili, 'Eğer oligarklar ile Poroşenko'nun cebine giden paralar olmazsa, Ukraynalılar için doğal gaz ve elektrik ucuzlayacak. Ukrayna süper güç haline gelebilir. Yeter ki Poroşenko ve çetesi devrilsin' dedi.

Yapılan son ankete göre, Ukrayna'da 31 Martta yapılacak seçimlerde sandığa gitmeye karar veren seçmenlerin yüzde 17,6'si Timoşenko'ya, yüzde 15,1'i Poroşenko'ya oy vermeyi düşünüyor. Muhalefet kanadındaki Rusya yanlısı Yuriy Boyko'nun oy oranı ankete yüzde 12,6, ünlü komedyen Vladimir Zelenskiy'nin yüzde 10,1 olarak yansıdı. - Kerem

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:08 Kaynak: DHA

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