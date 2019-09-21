Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
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Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü

28 dakika önce

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü, System.String[]

Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.


Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Novaya Dolina ile Prilimanska köyleri arasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi ölü ve yaralı sayısını doğrularken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti. - KİEV

Ukrayna, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 08:53 Kaynak: İHA
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