Ukrayna'da tır ile minibüs çarpıştı: 9 ölü
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Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:15 Kaynak: İHA
Ukrayna'nın Odessa kentinde bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Ukrayna'nın güneyindeki Odessa kentinde Novaya Dolina ile Prilimanska köyleri arasında, bir tır ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı. Ukrayna polisi ölü ve yaralı sayısını doğrularken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
(Evren Damyan/İHA)
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