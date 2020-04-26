Ukrayna'da toz fırtınası - Son Dakika
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Ukrayna'da toz fırtınası

6 saat önce

Ukrayna'nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu.

Ukrayna'da toz fırtınası, System.String[]

Ukrayna'nın Rivne kentini toz fırtınası vurdu. Toz bulutunun bir sokağı kapladığı anlar amatör kameralarca kaydedilirken; uzmanlar söz konusu hava olayının iklim değişikliği nedeniyle gerçekleştiğini belirtti.

Toz fırtınasına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toz bulutunun bir sokağı tamamen kapladığı görüldü. Yerel medyaya açıklama yapan uzmanlar, yaşanan sıra dışı hava olayının iklim değişikliğiyle alakalı olduğunu belirtti. Uzmanlar, kentte bu yıl kar yağışı ve yağmurun neredeyse hiç görülmemesi ve hava sıcaklıklarının anormal derecede artması nedeniyle bu durumun yaşandığını ifade etti.


Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 10:40 Kaynak: DHA

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