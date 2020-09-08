Ukrayna'da trafik kazası: 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Ukrayna'da kontrolden çıkan otomobil, karşı şeride girerek başka bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücü ve 2 yolcu yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Ukrayna'nın Dnipro kentine yakın bölgedeki otoyolda kontrolden çıkan araç karşı şeride daldı ve başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden biri ve 2 yolcunun hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı ifade edildi.Ukrayna polisi, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.