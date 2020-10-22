Ukrayna'da traktörün altında kalan kadın böyle kurtuldu - Son Dakika

Ukrayna 'da yaya geçidinden karşıya geçen kadın, traktörün altında kaldı. Kadının, ölümden kıl payı kurtulduğu o anlar kameraya yansıdı.

Ukrayna'nın Kirovohrad bölgesindeki Novoarkhanhelsk kasabasında 1 Ekim'de yaya geçidinden yolun karşsısına geçen kadın ölümden döndü.Yaya geçidinden karşıya geçen kadın seyir halindeki traktörün altında kaldı. Traktörün tekerleklerinin altında kalan kadın, şans eseri ölümden kıl payı kurtuldu. O anlar kameraya yansıdı. Kadının yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

- Ukrayna