Son Dakika Haberleri: Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti
Son Dakika Güncel Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti

Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti

2 saat önce

Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç ettiUkrayna, (DHA) ? Ukrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti.

Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti

Ukrayna, (DHA) ? Ukrayna'da aracını tramvay trafiğini engelleyecek şekilde park kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti. Rayların kenarına park edilen aracı, tramvaydaki yolcular ve çevredekiler ileriye ve geriye iterek tramvayların önünü açtı.

Odessa şehrinde tramvayların 3 şeritten geçtiği işlek bir bulvarın ortasına park edilen araç, tramvayların geçişini engelledi. Gelen ve giden tramvayların geçişini sağlama işi ise çevredeki vatandaşlara ve tramvaydaki yolculara düştü.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, kadın sürücünün, aracını tramvayların geçiş güzergahına yakın bir noktaya park ettiği ve aracından inerek uzaklaştığı görüldü. Daha sonra park halindeki aracın bulunduğu raylardan tramvayın geçemediği, çevredekilerin ve tramvay yolcularının park halindeki aracı ileriye ve geriye iterek geçmeye çalışan tramvaylara yol açtığı görüldü. Vatandaşlar ve yolcular, 2 saat boyunca 7 kez aracı ileriye ve geriye itmek zorunda kaldı. 2 saatin sonunda kadın sürücü, çocuğuyla birlikte aracına binerek uzaklaştı.

Görüntüler sosyal medyada çok sayıda yorum aldı. Bazı kullanıcılar, kadının sorumsuz olduğunu belirtirken, bazıları ise vatandaş ve yolcuların çabasını tebrik etti.

Ukrayna'da tramvay yoluna park eden kadın sürücü, trafiği 2 saat boyunca felç etti

Ukrayna, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 10:22 Kaynak: DHA
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