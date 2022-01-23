Şehir merkezinden detaylar
Troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısında hayatını kaybedenler için anma töreni DONETSK - Ukrayna'nın güneydoğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde bulunan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde (DPR), 2015 yılında bir troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ukrayna'da troleybüs istasyonuna düzenlenen havan topu saldırısının yedinci yıldönümünde hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika