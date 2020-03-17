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Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı
6 saat önce
Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, dünyaya yayılan koronavirüs salgının Ukrayna'da da etkisini göstermesi nedeniyle, 18 Mart'tan (Yarın) itibaren tüm Ukrayna Premier Lig ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi.
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