Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı - Son Dakika Spor

Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı

6 saat önce

Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.

Ukrayna'da tüm futbol müsabakaları askıya alındı, System.String[]

Ukrayna Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ülkedeki tüm futbol organizasyonlarının askıya alındığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, dünyaya yayılan koronavirüs salgının Ukrayna'da da etkisini göstermesi nedeniyle, 18 Mart'tan (Yarın) itibaren tüm Ukrayna Premier Lig ile U21 ve U19 Şampiyonaları'nın bir sonraki karara kadar askıya alındığı kaydedildi.


Futbol Federasyonu, Ukrayna, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:13 Kaynak: DHA
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