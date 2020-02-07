Ukrayna'da Türk bankasına ödül - Son Dakika
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Ukrayna'da Türk bankasına ödül

6 saat önce

Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk bankası Credit Europe Bank bir kez daha ödüle layık görüldü.

Ukrayna'da Türk bankasına ödül, System.String[]

Ukrayna'da faaliyet gösteren Türk bankası Credit Europe Bank bir kez daha ödüle layık görüldü.

Ukrayna'da bankacılık ve finans sektörünün saygın yayın kuruluşlarından Financial Club'ın, ülkede faaliyet gösteren bankaları mercek altına alarak çeşitli kategorilerde değerlendirmeye tabi tuttuğu araştırmasının sonuçları belli oldu.

Financial Club'ın ülkedeki bankacılık sektörüne dair yaptığı bağımsız değerlendirmenin sonuçları, bu yıl altıncısı düzenlenen 'Legal Banking Forum'da açıklandı.

Farklı kategorilerde Ukrayna'nın en başarılı bankalarının belirlendiği araştırmada, Türk bankası Credite Europe Bank Ukraine 'Orta ölçekli yabancı bankalar arasında en iyi kurumsal mevduat bankası' ödülüne ayık görüldü. Kiev'de düzenlenen törende, Credit Europe Bank Ukraine Genel Müdürü Onur Anlıatamer'e ödül takdim edildi.

'2019'DA MEVDUATLARIMIZI 2 KAT ARTIRDIK'

Ödülle ilgili açıklamada bulunan Anlıatamer, "Bu değerli ödülü layık gördükleri için başta Financial Club'a, ödülün gerçek sahibi olan müşterilerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkürü borç bilirim. Bankacılık sistemine duyulan güvenin tazelendiği 2019'da banka olarak mevduatlarımızı önceki seneye kıyasla 2 kat artırarak 655 milyon grivna (160 milyon TL) büyüklüğe ulaştık. Müşterilerimizin bize duyduğu bu güven için müteşekkiriz. Önümüzdeki dönemde de güçlü sermaye yapımız ve hizmet kalitemizle bu memnuniyeti artırmak için çalışıyor olacağız" dedi.

13 YILDIR UKRAYNA PAZARINDA

2007 yılından bu yana Ukrayna'da kurumsal bankacılık alanında faaliyet gösteren Credit Europe Bank Ukraine, Fiba Holding'in sahip oldugu Credit Europe Group bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bu sene 25'inci yılını geride bırakan ve yurt dışındaki en büyük Türk sermayeli banka olan Credit Europe Group, 8 ülkede faaliyette bulunuyor. Banka, önceki yıllarda Ukrayna'da birçok kez 'en temiz bankalar' arasında gösterilerek ödüle layık görülmüştü.

'YILIN FİNANSÇISI' ADAYI

Credite Europe Bank Ukraine Genel Müdürü Onur Anlıatamer bu yıl 24'üncüsü düzenlenecek 'Ukrayna'da Yılın Kişisi' organizasyonunda 'Yılın Finansçısı' adayları arasında gösteriliyor.


Credit Europe Bank, Ukrayna, Banka, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 09:38 Kaynak: DHA
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