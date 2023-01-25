Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

25.01.2023 13:18
Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirilirken, gemide saldırı sırasında mürettebatın bulunmaması can kaybını önledi.

Ukrayna'nın Herson Limanı'nda Vanuatu bayraklı Tuzla adlı geminin dün akşam saatlerinde vurulduğu bildirildi. Türk menşeli gemiye yönelik saldırı sırasında gemide mürettebat olmadığı ifade edilirken, kaptan köşkünde yangın çıktığı kaydedildi.

Can kaybı yaşanmadı. - HERSON

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Ukrayna, Herson, Tuzla, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:00 Görenler benzerlik konusunda arada kaldı! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin
14:46 Ailesinin kayıp başvurusu yaptığı genç, hırsızlık yaparken yakalandı
14:45 Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
14:28 Gökhan Çıra'dan bomba paylaşım! "Seni çok seven bir baban var" diyerek bebeğiyle poz verdi
14:22 Aslanların kafesine giren kaplan muhtemel sonunu kendi hazırladı
14:16 Son dakika! Almanya'dan Ukrayna'ya Leopard 2 tank sevkiyatına onay
14:12 Kadın öğretmen, yüksek not karşılığı 16 yaşındaki öğrencisiyle birlikte oldu
14:08 Aslanların kafesine giren kaplan bedelini çok ağır ödedi
14:05 Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Talip Bakır YSK'nın yeni üyesi oldu
14:05 Gökhan Çıra'dan kafa karıştıran paylaşım! "Baba oldum" diyerek bebeğiyle poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 15:09:25. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Türk gemisi vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement