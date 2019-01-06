Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Adliyeye Getirildi
1 saat önce
Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı adliyeye getirildiİSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. adliyeye getirildi.
Ukrayna
'da Türk kızları öldüren zanlı adliyeye getirildi
İSTANBUL - Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızının öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. adliyeye getirildi. Şüpheli, adliye girişinde basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
Ukrayna'nın Harkov kentinde üniversite öğrencileri Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Hüsnü Can Ç. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal Anadolu Adalet Sarayı
'na getirildi.
Adliye girişinde basın mensuplarının, 'Cinayeti siz mi işlediniz?', 'Pişman mısınız?' sorularına cevap vermedi. Şüphelinin savcıya ifade vermesi bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:48 Kaynak: İHA
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