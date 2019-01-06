Ukrayna'da Türk Kızları Öldüren Zanlı Mahkemeye Sevk Edildi
1 saat önce
Ukrayna'da Türk kızları öldüren zanlı mahkemeye sevk edildiİSTANBUL -Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç. savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ukrayna
'da Türk kızları öldüren zanlı mahkemeye sevk edildi
İSTANBUL -Ukrayna'nın Harkov kentinde 2 Türk kızın öldürülmesine ilişkin yakalanan Hüsnü Can Ç. savcılık sorgusunun ardından "Tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:35 Kaynak: İHA
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